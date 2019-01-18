ترامب يتسلم رسالة شخصية من كيم جونغ أون

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كشف البيت الأبيض الأمريكي يوم السبت الماضي عن صورة لاجتماع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم يونغ تشول" الذي زار الولايات المتحدة وبصحبته وفد رفيع المستوى، حيث أوضح أن "كيم" قام خلال الاجتماع بتسليم الرئيس الأمريكي رسالة شخصية من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وكان "ترامب" قد أعرب في تغريدته نشرها على صفحته على تويتر عن أمله في إجراء لقاء مع "كيم جونغ أون" في أواخر شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أنه تم اختيار مكان عقد هذا اللقاء، ولكن سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" يوم الجمعة الماضي على أنه لقد حان الوقت لتنفيذ ما توصل إليه الرئيس "ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال قمتهما في سنغافوره.كما قال تقرير نشرته صحيفة "نيونيورك تايمز" إن الإدارة الأمريكية تبحث حاليا مع بيونغ يانغ القضايا المتعلقة بتعليق عمليات إنتاج المواد والأسحلة النووية في كوريا الشمالية.وأضافت الصحيفة نقلا عن خبراء أمريكيين في شؤون كوريا الشمالية أن هذه القضية ستواجه صعوبات كبيرة بشأن التفتيش والتحقق حتى في حالة موافقة كوريا الشمالية على تعليق إنتاج المواد النووية فيها.