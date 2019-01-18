صادرات أشباه الموصلات الكورية تنخفض بنسبة 28.8%

Photo : YONHAP News

كشف تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية أمس الأحد عن أن حجم صادرات أشباه الموصلات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام قد شهد انخفاضا بنسبة 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما تسبب في انخفاض اجمالي حجم الصادرات الكورية بنسبة 14.6%.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية خلال هذه الفترة قد بلغ 25.6 مليار دولار.كما أشار إلى أن حجم صادرات المنتجات البترولية والسفن قد انخفض بنسبة 24% و40.5% على التوالي.وإذا استمرت ظاهرة الانخفاض، فمن المتوقع أن يسجل إجمالي حجم الصادرات الكورية في شهر يناير انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.أما حجم الواردات فقد بلغ 27.3 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من هذا العام، بانخفاض 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبهذا يكون الميزان التجاري الكوري قد سجل عجزا يبلغ 1.6 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من يناير.