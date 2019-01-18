حجم إعانات البطالة في كوريا يسجل أعلى مستوياته

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بلغ حجم إعانات البطالة التي دفعتها الحكومة الكورية في العام الماضي 6 تريليونات و680 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 5.9 مليار دولار، بزيادة مقدارها 1.4 تريليون وون مقارنة بالعام الأسبق، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ عام 2008.ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى زيادة عدد الأفراد الذين فقدوا أعمالهم نتيجة للركود في سوق التوظيف، وزيادة عدد الذين اشتركوا في التأمين ضد البطالة.وبلغ عدد العاطلين عن العمل في كوريا مليونا و73 ألف شخص في العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.وبلغ عدد المشتركين في التأمين ضد البطالة 13.41 مليون شخص في نهاية العام الماضي، بزيادة 3.6% مقارنة بنهاية العام الأسبق.وبهذا بلغ عدد الحاصلين على إعانات البطالة 1.39 مليون شخص في العام الماضي، بزيادة 9% مقارنة بالعام الأسبق.