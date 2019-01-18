سيول تقدم عقار تاميفلو إلى كوريا الشمالية غدا

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من المتوقع أن تقدم الحكومة الكورية الجنوبية كميات من عقار "تاميفلو" تكفي لعلاج 200 ألف من المصابين بالإنفلونزا إلى كوريا الشمالية، غدا الثلاثاء .وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "بيك تيه هيون" اليوم إنه لا توجد أي مشكلة في تنفيذ خطة تسليم عقار "تاميفلو"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة بواسطة الكوريتين لتحديد الجدول الزمني الخاص بعملية التسليم.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تسليم الدواء غدا الثلاثاء، قال المتحدث إن الوزارة تتوقع ذلك.ويجيء تقديم عقار "تاميفلو" لكوريا الشمالية ضمن مشروع التعاون بين الكوريتين للوقاية من الإنفلونزا، وأيضا كأول مشروع للدعم الإنساني المباشر تقدمه حكومة الرئيس "مون جيه إين" للمواطنين الكوريين الشماليين.