8 % زيادة في صادرات الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة أمس الأحد، بلغ حجم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا خلال العام الماضي 114.6 مليار دولار، بزيادة 8% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته.وبهذا تمكنت الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة من تصدير ما يتجاوز 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي.وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة إلى زيادة حجم صادرات المعدات الخاصة بصناعة أشباه الموصلات، وزيادة الصادرات من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها مستحضرات التجميل.وأشار التقرير إلى أن حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين إجمالي حجم الصادرات الكورية بلغت 18.9% في العام الماضي، بزيادة 0.4% مقارنة بالعام الأسبق، بعد أن كانت 18.3% في عام 2015، و20.1% في عام 2016، و18.5% في عام 2017.ومن بين أكثر عشر دول استيرادا لمنتجات الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي: الصين والولاثات المتحدة والهند وتايلاند والمكسيك.