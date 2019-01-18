وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يتفقان على حل سريع للتكاليف الدفاعية

Photo : YONHAP News

أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" مكالمة هاتفية مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" اليوم الاثنين حيث تبادلت معه الآراء حول نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية إلى واشنطن، والقضايا المتعلقة بالقمة الثانية المرتقبة بين واشنطن وبيونغ يانغ، المتوقع أن تعقد في أواخر شهر فبراير القادم.واتفق الوزيران على التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن لتنفيذ ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى من القمة الأمريكية الكورية الشمالية في سنغافوره من خلال عقد الجولة الثانية من هذه القمة بشكل ناجح.كما اتفقا أيضا على بذل جهود مشتركة للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت بشأن التكاليف الدفاعية اللازمة لوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، بناء على روح الاحترام والتفاهم المتبادل بين الدولتين الحليفتين.واتفقا على التعاون الوثيق بين سيول وواشنطن لإحراز تقدم كبير في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.