متوسط العمر في كوريا الجنوبية يتجاوز 40 عامًا

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الإدارة العامة والأمن أمس الأحد، بلغ إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية 51 مليونا و826 ألفا و59 نسمة في العام الماضي، بزيادة مقدارها مليونان و285 ألفا و692 نسمة مقارنة بعام 2008.وأشار التقرير إلى أن متوسط العمر في كوريا الجنوبية بلغ 42.1 عاما في العام الماضي، بعد أن كان 37 عاما في عام 2008.كما أشار التقرير إلى أن متوسط عمر الرجال بلغ 40.9 عاما، والنساء 43.2 عاما، في العام الماضي .وشهد عدد الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما انخفاضا بمقدار 4 ملايين و272 ألفا، فيما زاد عدد الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما بمقدار 6 ملايين و558 ألف شخص.وزاد عدد الرجال بمليون و43 ألفا العام الماضي مقارنة بعام 2008، فيما زاد عدد النساء بمليون و242 ألفا خلال نفس الفترة حيث تجاوز عدد النساء نظيره الرجالي بـ93 ألفا العام الماضي.