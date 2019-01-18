افتتاح مصنع لإنتاج مدافع كي- 9 ذاتية الدفع في الهند

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تم افتتاح مصنع لإنتاج مدافع "فاجرا - تي" ذاتية الدفع في الهند، المطورة من مدافع "كي- 9" الكورية، في حفل أقيم يوم السبت الماضي بحضور عدد من المسؤولين الكوريين والهنود، من بينهم رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" ، ورئيس إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري "هوانغ جونغ هونغ".وكانت الهند قد وقعت في عام 2017 على صفقة لشراء 100 من مدافع "كي - 9" ذاتية الدفع من كوريا الجنوبية.وبموجب هذه الصفقة، يتم تسليم 10 مدافع للجانب الهندي من الإنتاج الكوري، أما الـ90 قطعة مدفعية المتبقية فيتم إنتاجها في الهند من خلال تقديم الدعم التكنولوجي الكوري.الجدير بالذكر أن الهند تنفذ حاليا مشروعا للدفاع الجوي تبلغ قيمته حوالي 2.66 مليار دولار.