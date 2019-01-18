كوريا الشمالية والولايات المتحدة تختتمان محادثات العمل بينهما في السويد

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اختتمت كوريا الشمالية والولايات المتحدة محادثاتهما على مستوى العمل في السويد أمس الاثنين، للتحضير للقمة الثانية بينهما.ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إنه تم إجراء محادثات بناءة تغطي القضايا ذات الصلة بالتطورات في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك بناء الثقة والتنمية الاقتصادية والمشاركة طويلة الأجل. وأوضح المتحدث أن الممثل الأمريكي الخاص بالشؤون ذات الصلة بكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" عقد مناقشات مع وكيلة وزارة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" على مدار ثلاثة أيام في منشأة نائية خارج العاصمة ستوكهولم، كما بقي المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" في نفس المنشأة لإجراء محادثات ثنائية وثلاثية مع الجانبيْن الأمريكي والكوري الشمالي كوسيط بينهما.وتم خلال هذه المحادثات إجراء مناقشات موسعة وصريحة حول القضايا المتعلقة بالقمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وكيفية نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية، وما سوف تتخذه الولايات المتحدة من خطوات في المقابل.وقد غادر المسؤول الأمريكي موقع المباحثات في الساعة العاشرة و45 من صباح أمس الاثنين، بينما رحل المسؤولان الكوريان بعد ذلك بساعتين، حيث يعتقد أن "لي" وتشيه" أجريا محادثات خلال هاتين الساعتين.