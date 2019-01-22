2,7% معدل نمو الاقتصاد الكوري في عام 2018

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اتضح أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بأبطأ وتيرة منذ ست سنوات خلال العام الماضي 2018.ووفقا لتقرير تضمن تقديرات أولية صدر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، تبين أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بمعدل 2,7% في عام 2018، بعدما كان 3,1% في العام الأسبق 2017.وقال التقرير إن معدل النمو في العام الماضي كان الأقل منذ عام 2012، عندما سجل 2,3%، لكنه كان متوافقا مع توقعات البنك المركزي التي أصدرها في شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت بين 2,6% و2,7%.وأضاف التقرير أن الزيادة في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1% مقارنة بالربع الثالث، لتصل نسبة النمو إلى 3,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات التي ضختها الحكومة.