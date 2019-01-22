2,7% معدل نمو الاقتصاد الكوري في عام 2018

اتضح أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بأبطأ وتيرة منذ ست سنوات خلال العام الماضي 2018.
ووفقا لتقرير تضمن تقديرات أولية صدر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، تبين أن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد نما بمعدل 2,7% في عام 2018، بعدما كان 3,1% في العام الأسبق 2017.
وقال التقرير إن معدل النمو في العام الماضي كان الأقل منذ عام 2012، عندما سجل 2,3%، لكنه كان متوافقا مع توقعات البنك المركزي التي أصدرها في شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت بين 2,6% و2,7%.
وأضاف التقرير أن الزيادة في النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغت 1% مقارنة بالربع الثالث، لتصل نسبة النمو إلى 3,1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات التي ضختها الحكومة.