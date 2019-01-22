انخفاض أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث في ديسمبر

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تراجعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر ديسمبر الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالميا.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم في أسعار المستهلكين في المستقبل، قد وصل إلى 104,09 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، بانخفاض بلغ 0,5 نقطة مئوية مقارنة بالشهر الأسبق.وأشار التقرير إلى أن قراءة المؤشر انخفضت بمقدار 0,4 نقطة مئوية في شهر أكتوبر، وبمقدار 0,7 نقطة مئوية في نوفمبر من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ شهر يونيو من عام 2017 التي ينخفض فيها المؤشر على مدار ثلاثة أشهر متتالية.وارجع التقرير هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار النفط الخام عالميا، وقال إن متوسط سعر خام دبي، وهو مؤشر أسعار النفط لكوريا الجنوبية، قد انخفض بنسبة 12,6% في ديسمبر مقارنة بما كان عليه في نوفمبر.