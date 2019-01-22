كوريا تدحض ادعاءات الصين حول جودة الهواء قبل الاجتماعات الثنائية

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فندت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية مزاعم الصين بأن مشكلة تلوث الهواء لديها لم تسبب مشكلة الغبار الناعم في كوريا الجنوبية.وقال مسؤول رفيع المستوى في الوزارة أمس الاثنين إنه نتيجة لهبوب الرياح من الغرب في نصف الكرة الأرضية الشمالي، يتأثر الجو في كوريا الجنوبية بالجو في الصين بشدة خلال فصلي الخريف والشتاء.وأضاف أنه على الرغم من مزاعم الصين بأن جودة الهواء قد تحسنت لديها، فإن مستوى الغبار الناعم فيها لا يزال أعلى بكثير من كوريا الجنوبية، حيث يبلغ المتوسط السنوي 23 ميكروغرام لكل متر مكعب في سيول، و51 ميكروغرام لكل متر مكعب في بكين.وكان مسؤول في وزارة البيئة الصينية قد حث كوريا الجنوبية على التركيز على تحسين جودة الهواء فيها بدلًا من إلقاء اللوم على الصين، مشيرا إلى أن بكين تمكنت من تخفيض أكثر من 40% من ملوثات الهواء لديها فيما بين عامي 2013 و2018، في حين أن جودة الهواء ظلت كما هي أو حتى ساءت في كوريا الجنوبية.وتخطط سيول لتقديم حجج أقوى ضد موقف الصين خلال الاجتماعات الثنائية بين الجانبين، التي تستمر لثلاثة أيام وتعقد في سيول، بدءًا من اليوم الثلاثاء.