سيول تعرب عن أسفها إزاء قرار طوكيو بوقف محادثات الرادار

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد لقرار اليابان بوقف المناقشات الثنائية على مستوى العمل، بشأن قضية الرادار العسكري.ونقلت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" موقف سيول في مؤتمر صحفي، بعد إعلان طوكيو أنها ستوقف المحادثات حول هذا الموضوع، بسبب ما وصفته بأنه رفض سيول للامتثال للحقائق.وقالت "تشيه" إنه يجب على اليابان أن تقدم أدلة علمية تدعم مزاعمها بأن سفينة حربية كورية قد وجهت الرادار الخاص بإطلاق النيران فيها نحو طائرة حربية يابانية.كما حثت طوكيو على التعاون الفعال بشأن تحقق الخبراء من التناولات المتعارضة للحادث من كلا الجانبين.كما تناولت المتحدثة الملف الصوتي الذي كشفت عنه اليابان، وعلى عكس ادعاء طوكيو بأن الصوت يثبت توجيه الرادار الكوري نحو الطائرة اليابانية، قالت إنه لا يقدم أي دليل ولا يزيد عن كونه صوتًا ميكانيكيًّا غير مميز.وكررت تأكيد موقف سيول بأنه يجب على طوكيو أن تعتذر لسيول، لأن طائرتها حلقت على ارتفاع منخفض نحو السفينة الكورية مما يشكل تهديدًا لها في أثناء قيامها بمهمة إنقاذ لسفينة كورية شمالية انجرفت في البحر الشرقي.وشددت على إرادة سيول على مواصلة الجهود من أجل التعاون الأمني والدفاعي المشترك مع طوكيو، بغض النظر عن هذه القضية.