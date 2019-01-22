الرئيس يدعو إلى التعامل مع مشكلة الغبار الناعم

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى الاعتراف بأن مشكلة جودة الهواء تعتبر كارثة طبيعية.وأعرب الرئيس خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء عن اعتذاره للشعب بسبب عدم تمكنه من حل مشكلة المستويات غير المسبوقة من الغبار الناعم، التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.واقترح "مون" تطوير تقنيات جديدة للأمطار الصناعية وتنقية الهواء ومجمِّعات الغبار، وطلب من مسؤوليه التفكير لطريقة مبتكرة لعلاج هذه المشكلة، كما حث البرلمان على مراجعة القواعد ذات الصلة للتعامل مع أزمة الغبار الناعم، وناقش أيضًا دور الصين في هذه القضية، حيث دعا إلى بذل جهود دبلوماسية لإنشاء نظام للإنذار المبكر من الغبار.ومن المقرر أن تعقد وزارتا الخارجية والبيئة في كوريا الجنوبية والصين سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة هذه المشكلة.