ضخ ستة تريليونات إضافية لتحسين المعيشة خلال السنة القمرية الجديدة

Photo : YONHAP News

اتفقت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم على ضخ ما يزيد عن ستة تريليونات وون إضافية في الاقتصاد الكوري، مقارنة بالعام الماضي، قبل عطلة السنة القمرية الجديدة، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومساعدة الفئات الضعيفة اجتماعيًّا.وكشف الناطق باسم الحزب الديمقراطي "هونغ إيك بيو" عن تلك الخطة، بعد اجتماع في البرلمان اليوم الثلاثاء.ونتيجة لذلك ستقوم الحكومة هذا العام بضخ مبلغ 35 تريليون وون في الاقتصاد لتحقيق الاستقرار في معيشة المواطنين، خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة.وقال هونغ إن الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم سيعملون على توسيع توزيع المواد الرئيسية التي يزداد الطلب عليها خلال العطلات، بالإضافة إلى تقديم خصومات على هدايا الأعياد التي تباع في أسواق البيع المباشر.كما سيتم إعفاء السيارات من رسوم المرور في بوابات الطرق السريعة، وسيتم بذل الجهود لإعادة إحياء السياحة الداخلية.