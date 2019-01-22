إعلان ديغو وكيونغ سان وآنسان كمناطق متضررة بفيروس الحصبة

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن مدينة "ديغو"، ومدينة "كيونغ سان" في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، ومدينة "آنسان" في مقاطعة "كيونغ كي"، مناطق متأثرة بفيروس الحصبة.وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين إن الأطفال في المناطق المصابة يجب تطعيمهم في وقت مبكر، بحيث يتم أخذ اللقاح الأول في عمر 6 أشهر إلى 11 شهرًا، والثاني في عمر 13 شهرا إلى 47 شهرًا، كما يجب أن يتم الفصل بين اللقاحين بأربعة أسابيع على الأقل.وقد تم تأكيد 31 إصابة بالحصبة منذ اكتشاف الإصابة الأولى في "ديغو" الشهر الماضي، وكان 17 حالة منها في "ديغو"، و11 حالة في "آنسان" و"سي هُنغ" في مقاطعة "كيونغ كي".