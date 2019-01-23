المحكمة تبت في طلب اعتقال رئيس المحكمة العليا السابق

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من المنتظر أن تتخذ محكمة سيول قرارا اليوم بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" بتهمة تورطه في فضيحة إساءة استخدام السلطة القضائية.وفي هذا السياق، سيراجع قاضي التحقيقات "ميونغ جيه كوان" طلب النيابة العامة الخاص بأمر القبض على "يانغ" صباح اليوم فى محكمة وسط سيول. ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في وقت متأخر من اليوم الأربعاء، أو في وقت مبكر من يوم غد الخميس.كما سيراجع القاضي "هو كيونغ هو" اليوم أيضا طلب النيابة العامة بالحصول على مذكرة لاعتقال "بارك يونغ هو" المساعد الرئيسي لـ"يانغ"، حيث يواجه كل من "يانغ" و"بارك" اتهامات بالتدخل في محاكمات سياسية حساسة لكسب تأييد إدارة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" لمساعي "يانغ" لتشكيل محكمة استئناف جديدة، وإعداد قائمة سوداء للقضاة الذين ينتقدون سياساته.وسوف ينتظر "يانغ" و"بارك" قرار المحكمة في مرفق احتجاز بعد انعقاد جلسات استماع.