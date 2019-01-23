كوريا تفوز على البحرين وتتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا

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تمكن منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم من الفوز على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء في ملعب "راشد" في مدينة "دُبي"، لتتأهل كوريا إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم التي تقام حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة.وسجل اللاعب "هوانغ هي تشان" الهدف الأول للمنتخب الكوري في الشوط الأول، ثم تمكن منتخب البحرين من تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، إلا أن المدافع "كيم جين سو" استطاع تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 17 من الوقت الإضافي، وكان ذلك هدفه الدولي الأول.وبهذا تكون كوريا الجنوبية قد اقتربت من تحقيق هدفها بالحصول على كأس آسيا للمرة الأولى منذ 59 عامًا.وفي مباريات الدور ربع النهائي التي ستُقام بعد غد الجمعة، ستواجه كوريا الجنوبية قطر التي أخرجت منتخب العراق بعد الفوز عليه بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما أمس.