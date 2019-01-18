واشنطن تقترح على سيول دفع مليار دولار للقوات الأمريكية بعقد مدته عام واحد

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اقترحت الولايات المتحدة أن تدفع كوريا الجنوبية مبلغ مليار دولار لتغطية تكاليف وجود 28 ألفا و500 جندي أمريكي في شبه الجزيرة الكورية، عند تجديد اتفاقية تقاسم التكاليف الدفاعية بين البلدين كل عام.ووفقًا لمصدر حكومي مطلع على المسألة أمس الثلاثاء، نقلت الحكومة الأمريكية هذا الاقتراح إلى الحكومة الكورية يوم 28 ديسمبر من خلال السفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس"، حيث أوضحت إدارة "ترامب" أن هذا المقترح يمثل إنذارا نهائيا من جانبها.وردا على ذلك، قالت كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع قبول هذا الاقتراح، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% سنوياً، كما أن إبرام عقد لمدة سنة واحدة غير مقبول.وجاء هذا الإنذار الأمريكي النهائي بعد أسبوعين من انعقاد الجولة العاشرة من مفاوضات اتفاقية التدابير الخاصة الثنائية بين البلدين الحليفين، التي تحدد المساهمات النقدية لكوريا الجنوبية في تكاليف استضافة الجيش الأمريكي، والتي يتم تحديثها كل خمس سنوات، منذ عام 1991.وبموجب عقد الخمس سنوات الذي انتهى في ديسمبر الماضي، كانت حصة سيول في العام الماضي 960 مليار وون، أي حوالي 856 مليون دولار، وهو ما يعادل نصف التكلفة الإجمالية لبقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.