كوريا تستقبل 10 ملايين سائح غير صيني لأول مرة في العام الماضي

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تجاوزعدد السياح الأجانب، الذين زاروا كوريا الجنوبية في العام الماضي باستثناء السياح الصينيين، 10 ملايين شخص لأول مرة. وفي نفس الوقت، زاد عدد السياح الصينيين الزائرين لكوريا بنسبة بلغت حوالي 15% رغم قرار منع الرحلات الجماعية الصينية إلى كوريا، وهو ما يشير إلى ترسخ هيكل صناعة السياحة الكورية.وصرحت مؤسسة السياحة الكورية اليوم بأن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد في العام الماضي قد بلغ 15 مليونا و346 ألفا و879، منهم 4 ملايين و789 ألفا و512 من الصين، ليمثلوا حوالي 31 % من إجمالي عدد السياح الأجانب.وبهذا بلغ عدد السياح الأجانب باستثناء السياح الصينيين، 10 ملايين 557 ألفا و367 في العام الماضي، بعد أن كان 9 ملايين و166 ألفا و405 في العام الأسبق.وقال مسؤول في المؤسسة الكورية إن هذا الرقم يشير إلى ثبات هيكل السياحة الوطنية الذي لا يعتمد على دولة معينة فقط، بما في ذلك الصين.