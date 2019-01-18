بي إم دبليو تسحب 99 ألف سيارة إضافية من السوق الكورية

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قررت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات سحب حوالي 99 ألف سيارة إضافية من سياراتها في السوق الكورية بعد أن زاد عدد حوادث احتراق محركاتها في كوريا.ويقول الخبراء إن السبب في احتراق محركات سيارات بي إم دبليو يرجع إلى تراكم مياه التبريد المتسربة من وحدة إعادة تدوير غاز العادم في مدخل المنفذ المتعدد.ويرجع السبب في قرار سحب هذا العدد الضخم الإضافي إلى استحالة منع حدوث مثل تلك الحرائق حتى في حالة تغيير القطع المعطوبة ذات الصلة.وكان فريق حكومي ومدني كوري للتحقيق في هذه الحوادث قد طلب من شركة بي إم دبليو إجراء هذه الخطوة الإضافية الشهر الماضي خوفا من انتشار المشكلة.وصرحت وزارة الآراضي والنقل بأن عدد السيارات التي تم التأكد من وجود عيوب فيها 20 ألفا و363 سيارة، وسيتم سحب هذه السيارات فورا من أجل تغيير القطع ذات الصلة.أما الـ79 ألف سيارة المتبقية فقد يمكنها تغيير القطع ذات الصلة فيها إذا ثبت تسرب المياه من خلال إجراء فحوص.وأكدت الوزارة الكورية على أنها ستراقب بدقة عملية السحب الإضافي.