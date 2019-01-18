هيئة الأرصاد تجري اختبارات على الأمطار الصناعية في البحر الغربي

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صرحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية بأنها ستجري اختبارات لإسقاط أمطار صناعية فوق بحر الغرب، بعد غد الجمعة.وأوضحت الهيئة أن هذه الاختبارات تأتي ضمن جهود تخفيض الغبار الدقيق.وقالت إنها تنوي رش بذور السحاب التي يمكن أن تسقط الأمطار باستخدام طائرة، ثم التأكد من مستوى الانخفاض في الغبار الدقيق بعد سقوط الأمطار بالفعل.الجدير بالذكر أن اختبارات الأمطار الصناعية كانت تجرى في الهواء فوق الأراضي الداخلية الكورية، بما في ذلك مقاطعتا "كانغ وان" و"كيونغ كي"، وستكون هذه الاختبارات فوق البحر الغربي الأولى من نوعها.ومن المقرر استخدام طائرة خاصة تابعة للهيئة وسفينة "الطقس رقم 1" الخاصة برصد المحيطات في إجراء اختبارات الأمطار الصناعية.