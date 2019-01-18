دعوة فيلم آيدول إلى مهرجان برلين السينمائي الدولي

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تلقى الفيلم الكوري "آيدول"، الذي يقوم بدور البطولة فيه الممثلان "هان سوك كيو" و"سول كيونغ كو"، دعوة للمشاركة في قسم "بانوراما" في الدورة الـ69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي الذي سيُقام الشهر القادم.ويهدف قسم "بانوراما"، وهو مجال غير تنافسي في المهرجان، إلى اختيار وتقديم الأعمال التي تحمل رسائل اجتماعية.ومن بين الأفلام الكورية، تم اختيار الفيلمين "صفقة غير عادلة" و"السوق الدولية" ليعرضا ضمن هذا القسم حتى الآن.ويذكر أن فيلم "آيدول" الذي سيُعرض لأول مرة في غضون هذا العام، من إنتاج المخرج الكوري الكبير "لي سو جين"، ويشارك فيه عدد من الممثلين البارزين في قطاع السينما الكورية.