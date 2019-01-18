مباحثات بين وزيري الخارجية الكوري والياباني في منتدى دافوس

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من المنتظر أن تلتقي وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الياباني "كونو تارو"، اليوم بتوقيت سويسرا، على هامش مشاركة البلدين في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث يناقشان القضايا الراهنة بين البلدين، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة كورية في قضية العمل القسري.الجدير بالذكر أن هذا اللقاء سيكون الأول بين الوزيرين منذ صدور الحكم بالتعويضات عن العمل القسري في نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي.وستحضر الوزيرة كانغ اجتماعا حول التوقعات الجيوسياسية اليوم، حيث تقدم وجهة نظرها بشأن تأثير الأوضاع الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، بحضور وزيري الخارجية الياباني والكندي ووزير مالية سنغافوره.وفي مساء اليوم ستشارك في مأدبة عشاء مع عدد من الشخصيات في مختلف المجالات وممثلي المنظمات الدولية، ثم تحضر غدا الخميس مأدبة إفطار مغلقة لقادة الاقتصاد العالمي، ومأدبة عشاء خاصة على مستوى رؤساء الحكومات، وبعد غد الجمعة ستحضر اجتماعا مغلقا حول قضايا شبه الجزيرة الكورية من أجل شرح خطة الحكومة الكورية الجنوبية لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.كما ستعقد الوزيرة كانغ مباحثات ثنائية مع وزراء خارجية كل من إثيوبيا وكندا والبرازيل والعراق.الجدير بالذكر أن منتدى دافوس يعقد هذا العام بمشاركة حوالي 100 من قادة دول العالم، بمن في ذلك رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" والمستشارة الألمانية "أنغيلا ميركيل"، وحوالي ألف و700 من رجال الأعمال.