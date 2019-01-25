كوريا الثالثة عالميا من حيث حجم شراء الأسلحة الأمريكية خلال 10 سنوات

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تبين أن كوريا الجنوبية احتلت المركز الثالث على مستوى العالم من حيث حجم شراء الأسلحة الأمريكية، وذلك حسب تحليل لحجم الصادرات الأمريكية خلال العشر سنوات الأخيرة.وحسبما جاء في "التقرير السنوي لأسواق صناعة الدفاع العالمية لعام 2018"، باعت الولايات المتحدة أسلحة بحوالي عشرة مليارات و639 مليون دولار إلى السعودية منذ عام 2008 وحتى عام 2017 لتحتل السعودية المركز الأول في هذا المجال، ثم جاءت أستراليا في المركز الثاني بقيمة 7 مليارات و760 مليون دولار، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث بقيمة 6 مليارات و731 مليون دولار، واحتلت الإمارات المركز الرابع من خلال شراء أسلحة أمريكية بقيمة 6 مليارات و706 ملايين دولار.أما اليابان فقد استوردت بحوالي 3 مليارات و752 مليون دولار من الأسلحة الأمريكية لتحتل المركز السابع عالميا.وتبين أن الولايات المتحدة صدرت خلال العشر سنوات الماضية بحوالي 90 مليار دولار إلى مختلف أنحاء العالم.