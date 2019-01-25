القبض على رئيس المحكمة العليا السابق في فضيحة استغلال السلطة

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تم إلقاء القبض على رئيس المحكمة العليا السابق "يانغ سونغ تيه" في وقت مبكر من اليوم الخميس، بتهمة إساءة استخدام السلطة، ليصبح أول رئيس سابق أو حالي للمحكمة العليا يتم وضعه خلف القضبان.وقد أصدرت محكمة سيول المركزية أمر الاعتقال في حوالي الساعة الثانية صباحًا، حيث أوضحت أن معظم الاتهامات الموجهة إلى "يانغ" قد تم إثباتها، وأن بقاءه حرًّا يمثل خطرًا على تدمير الأدلة بالنظر إلى منصبه ومدى خطورة القضية.وقد أودع "يانغ" على الفور في مركز الاعتقال في سيول، حيث كان ينتظر نتيجة جلسة المحاكمة التي عقدت من اليوم السابق.ويواجه "يانغ" تهمة استخدام المحاكمات كورقة مساومة، لكسب الدعم من حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، كما وُجهت إليه تهمة إنشاء قائمة سوداء للقضاة الذين عارضوا خطته.وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق مساعد "يانغ" الرئيسي والرئيس السابق للهيئة الإدارية للمحكمة العليا "بارك بيونغ ديه"، مشيرة إلى عدم الحاجة إلى احتجاز المشتبه في تورطه في تلك القضية.