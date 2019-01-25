وزيرة الخارجية الكورية تعرب عن أسفها للتحليق الاستفزازي للطائرة اليابانية

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أعربت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء عن أسفها الشديد لقيام طائرة حربية يابانية بالتحليق على ارتفاع منخفض بالقرب من سفينة حربية كورية جنوبية، في وقت سابق من اليوم.ونقلت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" موقف بلادها إلى الوزير الياباني "تارو كونو"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.وقالت "كانغ" إن العلاقات الثنائية بين البلدين تمر ببعض المشكلات بسبب قرارات المحكمة العليا الجنوبية بشأن العمل القسري، وادعاء اليابان بأن مدمرة كورية جنوبية قد وجهت رادارها العسكري نحو طائرة يابانية الشهر الماضي.كما قالت إن الحادثة الأخيرة لتحليق الطائرة اليابانية على ارتفاع منخفض بالقرب من سفينة تابعة للبحرية الجنوبية تعد الثالثة من نوعها، وأعربت عن قلقها وأسفها لهذا الوضع.ومع ذلك، قالت الوزيرة إنها تعتقد أن كلا الطرفين لا يزالان يشتركان في أرضية مشتركة لتطوير العلاقات المستدامة والتفكير بعناية في مثل هذه القضايا.وردًّا على ذلك، قال "كونو" إن الموقف الحالي صعب لكنه لا يزال من المفيد عقد الاجتماعات المباشرة، ويأمل أن يتمكن الطرفان من مناقشة القضايا الحالية بصراحة.وقبل ساعات من المحادثات، أدانت وزارة الدفاع في سيول قيام طائرة يابانية بالتحليق على ارتفاع منخفض بالقرب من سفينتها الحربية في المياه الدولية بالقرب من جزيرة "إي أو دو"، ووصفته بأنه "عمل استفزازي".