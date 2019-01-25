إنشاء نظام مشترك للإنذار المبكر من الغبار الدقيق بين كوريا والصين

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قررت كوريا الجنوبية والصين إنشاء نظام مشترك للإنذار المبكر من الغبار الدقيق عالي الكثافة من أجل رفع القدرة على التعامل معه من خلال تقديم تقارير استباقية سريعة ودقيقة.ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتم إصدار إنذار مبكر في كوريا قبل يومين أو ثلاثة أيام من حدوث الغبار الدقيق من خلال نتائج التوقعات الصينية طويلة وقصيرة المدى.كما سيتم توسيع مشروع "تشونغ تشون" الكوري الصيني لملاحقة مراحل انتقال وتحول المواد الملوثة للهواء التي تحدث عادة في منطقة "هوابوك " الصينية، بحيث يتم إضافة منطقتي "تانغ سان" و"سين يانغ" إلى أربع مناطق قائمة، بما فيها بكين ودارين.وبالنسبة للتقرير حول دراسة المواد المسببة لتلوث الهواء طويلة المدى في شمال شرق آسيا كان يجذب اهتماما خاصا، توصل الجانبان الكوري والصيني إلى "السعي إلى إصداره في النصف الثاني من هذا العام".تجدر الإشارة إلى أن كوريا والصين واليابان كانت قد اتفقت على إصدار هذا النوع من التقارير مرة واحدة في عام 2017 إلا أنه لم يتم إصداره في العام الماضي نتيجة لاعتراض الجانب الصيني.وأوضح الوفد الصيني في الاجتماع أن جودة البيئة في الصين قد تحسنت بوضوح، بما في ذلك تحسين جودة الهواء في معظم مناطقها، بأكثر من 40%، مشيرا إلى أنه حصل على مساعدة من قبل كوريا كثيرا. ودعا الحكومة الكورية والشعب الكوري إلى التعاون بصبر مع الصين من أجل تقليل الغبار الدقيق الذي يحتاج إلى جهود طويلة المدى لمقاومته.وأكد الوفد الكوري على أنه أعرب في الاجتماع عن قلق الشعب الكوري بشكل كبير من الغبار الدقيق عالي الكثافة الذي يصل إلى مستوى كارثي.