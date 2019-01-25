وزارة الداخلية ترفض إعادة تشكيل ميدان كوانغ هوا مون

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أعربت وزارة الداخلية عن اعتراضها على خطة بلدية سيول لتغيير ميدان "كوانغ هوا مون" حتى عام 2021.وطبقا للخطة التي أعلن عنها عمدة سيول "بارك وون سون" بنفسه، سيتم توسيع الساحة بحوالي أربعة أضعاف بالمقارنة مع حجمها الحالي، كما تتضمن الخطة إنشاء مدينة تحت الأرض في المساحة الممتدة إلى محطة بلدية سيول للمترو.وأشارت وزارة الداخلية أمس إلى أنها لم توافق على هذه الخطة لأنها ستؤدي إلى إغلاق البوابة الرئيسية لمقر الحكومة في سيول واختفاء محطة السيارات فيه من أجل توسيع ساحة "كوانغ هوا مون"، بالإضافة إلى إزالة نقاط الحراسة في المقر الحكومي ومبنى رعاية الأطفال الموجود هناك أيضا، من أجل تنفيذ الخطة.وأشارت في هذا الصدد إلى أنها ظلت تعرب لبلدية سيول عن رفضها باستمرار لهذه الخطة.ومن جانبها، قالت بلدية سيول إن الخطة التي تم الإعلان عنها ليست خطة نهائية، وأوضحت أن إنشاء محطة "كوانغ هوا مون" لقطارات "جي تي إكس" ستواجه صعوبات في المشورة أيضا مع وزارة الأراضي الكورية.وبالإضافة إلى ذلك، أعربت هيئة التراث الثقافي عن اعتراضها أيضا على الجدول الزمني لخطة بلدية سيول لاستعادة منطقة "وال ديه" التي تضررت في عصر الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.ورغم أن بلدية سيول أعلنت عن خطتها الطموحة بجعل ساحة "كوانغ هوا مون" ساحة وطنية، إلا أنه سيكون من الصعب عليها تجنب الانتقادات كخطة تم إعدادها بشكل غير سليم دون إجراء مشاورات مع الوزارات ذات الصلة.