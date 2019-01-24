البنك المركزي الكوري يجمد سعر الفائدة في شهر يناير

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قرر البنك المركزي الكوري الجنوبي تجميد سعر الفائدة الرئيسي لشهر يناير، وسط المخاوف المتزايدة من التباطؤ الاقتصادي في الداخل والخارج.وفي أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في البنك خلال هذا العام، والذي عقد اليوم الخميس، صوّت أعضاء اللجنة لصالح تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1,75%، بعد زيادتها بمقدار ربع نقطة مئوية في نوفمبر الماضي.وكانت الأسواق المالية قد توقعت أن يتخذ البنك المركزي موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي، بينما يراقب حالة عدم اليقين الاقتصادي في الداخل والخارج، في خضم النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.