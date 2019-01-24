البنك المركزي يخفض توقعاته للنمو لعام 2019

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خفض بنك كوريا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام بمقدار 0,1%، لتصبح نسبة النمو المتوقع 2.6%، مشيرا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.وكشف محافظ البنك المركزي "لي جو يول" عن هذه التوقعات في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بعد تجميد البنك المركزي لسعر الفائدة عند مستوى 1.75% في شهر يناير.وكان البنك قد توقع في أبريل الماضي نموًا بنسبة 2.9% لعام 2019، ثم خفض هذه النسبة إلى 2.8% و2.7% في شهري يوليو وأكتوبر على الترتيب.كما خفض البنك توقعاته للتضخم من 1.7% إلى 1.4%، بعد الأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط العالمية.وبعد تخفيض البنك لتوقعاته للنمو والتضخم، من المرجح أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال هذا العام.