سيول تؤكد على ضرورة تعهد كوريا الشمالية بالتخلى عن برامجها النووية

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنه يتوجب على كوريا الشمالية أن تتعهد بالتخلى عن برامجها النووية في الجولة الثانية من محادثات القمة مع الولايات المتحدة المتوقع عقدها في فبراير المقبل.وأضافت الوزيرة "كانغ" في مقابلة أجرتها معها وكالة "رويترز" أمس الخميس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، أنها تتوقع أن توافق كوريا الشمالية على الإجراءات الخاصة بنزع سلاحها النووي، بما في ذلك تفكيك منشآت مجمع "يونغ بيون" النووي، والسماح لمنظمة دولية بإجراء تفتيش على منشآتها النووية.وأشادت "كانغ" بنتائج المباحثات الأخيرة التي جرت في السويد بين مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين، ووصفتها بأنها "مفيدة".وأكدت الوزيرة "كانغ" على ضرورة اتخاذ إجراءات لصالح كوريا الشمالية إذا نفذت خطوات على مراحل نحو نزع سلاحها النووي.