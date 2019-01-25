بومبيو: كيم أكد لترامب على عزمه على نزع السلاح النووي

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الزعيم الكوري "كيم جونغ أون" ما زال يؤكد للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على عزمه على نزع السلاح النووي.أدلى "بومبيو" بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أول أمس الأربعاء.وقال الوزير إن "تقدمًا حقيقيًّا" قد تحقق بين الولايات المتحدة والشمال، مضيفًا أن هناك العديد من المحادثات الثنائية الجارية. وأعرب عن أمله في أن يلتقي الزعيمان في القمة الثانية المرتقبة في أواخر الشهر المقبل، ليتمكنا من تحقيق "خطوة كبيرة على الطريق".وقال "بومبيو" إنه والرئيس الأمريكي كانا يعلمان منذ البداية أن المفاوضات مع كوريا الشمالية ستستغرق وقتًا.وأضاف أن الخطوة الأولى في نزع السلاح النووي هي تعليق برنامج كوريا الشمالية الصاروخي، والخطوة الثانية هي تعليق التجارب النووية للنظام، مشيرًا إلى أن هذين الخطوتين ما زالتا ساريتين.