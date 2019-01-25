سيول تكشف صورًا تؤكد تحليق الطائرات اليابانية التهديدي

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كشف الجيش الكوري الجنوبي عن صور متعددة لدعم ادعائه بأن طائرة عسكرية يابانية حلَّقت على ارتفاع منخفض على مقربة من سفينة حربية كورية.وتتضمن الصور الخمس، التي كشف عنها رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس الخميس، صورتين للطائرة اليابانية، تم التقاطهما عبر كاميرات الأشعة تحت الحمراء، على متن المدمرة الكورية الجنوبية "ديه جوي يونغ"، ومقطعًا مصوَّرًا، وصورتين لسجلات الرادار تكشفان عن رصد حركات الطائرة اليابانية.ووفقًا لهيئة الأركان الكورية الجنوبية، حلقت طائرة تابعة لجيش الدفاع الذاتي الياباني بالقرب من المدمرة الكورية الجنوبية، على ارتفاع يتراوح بين 60 و70 مترًا، وعلى بعد 540 مترًا فقط من شعاب "إيودو"، بعد ظهر أول أمس الأربعاء.وقالت الهيئة إن طاقم المدمرة أرسل نحو 20 رسالة تحذيرية إلى الطائرة اليابانية لإخطارها بأنها تحلق على مسافة قريبة للغاية، وأن المدمرة ستتخذ إجراءات الدفاع عن النفس إذا واصلت الطائرة اقترابها.وأضافت أن الطائرة اليابانية واصلت تحليقها حول المدمرة دون تقديم رد.وقد قام الجيش الكوري الجنوبي بمراجعة لدليل الدفاع عن النفس منذ قيام طائرة يابانية من طراز P-1 بالتحليق على ارتفاع تهديدي بالقرب من المدمرة "كوانغيتو" في البحر الشرقي في الشهر الماضي، وينص الدليل على أن رد الفعل يبدأ بتوجيه تحذيرات لفظية، يليها توجيه رادار إطلاق النيران، ثم إطلاق طلقات تحذيرية وتحريك للأسلحة.