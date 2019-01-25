طوكيو ترفض التعليق على حادثة الطائرة اليابانية العسكرية

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قال وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" إن طوكيو لن ترد على احتجاج سيول على أن طائرة يابانية عسكرية قد حلقت على مسافة قريبة من سفينة حربية كورية.وقد أدلى "كونو" بهذا التصريح خلال محادثات مغلقة مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ ها"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أول أمس الأربعاء.وعندما أعربت "كانغ" عن أسفها لوقوع ثلاث حالات من التحليق القريب هذا الشهر وحده، نفى "كونو" علمه بتلك الحوادث، وأعرب عن أسفه على قيام سيول بنشر مثل هذه الادعاءات، وطالب سيول بأن يكون رد فعلها هادئًا.ووفقًا لوزارة الخارجية الكورية، فقد أخبرت "كانغ" الوزير الياباني بأنه ليس من المرغوب فيه أن يتحول الخلاف العسكري الفني إلى قضية سياسية مثيرة للخلاف، وأكدت الحاجة إلى حل الأزمة من خلال المناقشات الثنائية على مستوى العمل، بين سلطات الدفاع في البلدين.