أمير قطر يزور كوريا الجنوبية

من المقرر أن يبدأ أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" زيارة إلى كوريا الجنوبية غدا السبت في مستهل جولة آسيوية تشمل أيضا اليابان والصين.وفي أثناء هذه الجولة سيبحث أمير قطر مع قادة دول شمال شرق آسيا الثلاث آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمشاركة الاستراتيجية في مجالات مختلفة، كما سيتبادل معهم الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.كما سيتم خلال هذه الجولة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات.وستكون هذه الجولة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها أمير قطر إلى الخارج منذ بداية هذا العام.