الحكومة تربط رفع سن الشيخوخة بإجماع في الرأي العام

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قال وزير الصحة والرفاهية الكوري "بارك نونغ هو" إن رفع سن الشيخوخة على مراحل من 65 عاما إلى 70 عاما يتطلب إجماعا في الرأي العام الاجتماعي.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها الوزير "بارك" في ورشة عمل عقدتها لجنة الشيخوخة والسياسة السكانية أمس الخميس، حيث أضاف أنه لقد حان الوقت لبدء المناقشة حول رفع سن الشيخوخة.وقال إن حجم الإنفاق الحكومي للضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الوطني، والمعاش الأساسي، والتأمين على الرعاية طويلة الأجل، يشهد زيادة مستمرة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ كوريا الجنوبية في استقبال مجتمع الشيخوخة الفائقة في عام 2025، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن لمواجهة ذلك.وقال إن رفع سن الشيخوخة إلى 70 عاما سيسهم في زيادة عدد السكان في سن العمل بمقدار 4 ملايين و240 ألف شخص عام 2040، وانخفاض حصة كبار السن من بين إجمالي عدد السكان في كوريا الجنوبية بنسبة 8.4%، وهو ما سيؤثر إيجابيا على معدل النمو الاقتصادي للبلاد.وأكد الوزير "بارك" على أهمية اتخاذ الإجراءات لزيادة توظيف المسنين وضمان دخلهم.