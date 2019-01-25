زيادة عدد السياح الأجانب الزائرين لسيول

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قالت بلدية العاصمة سيول إن عدد السياح الأجانب الذين قاموا بزيارة سيول تجاوز 12 مليونا في العام الماضي، بزيادة بلغت 15% مقارنة بالعام الأسبق، وهو ما يعادل حوالي 90% من عدد السياح الأجانب في عام 2016 الذي وصل فيه العدد إلى ذروته.ومن بين أولئك السياح الأجانب: 34% منهم صينيون، و20% يابانيون، و32% من مختلف الدول الآسيوية الأخرى.ويرجع السبب الرئيسي في اختيار الآسيويين كوريا كمقصد سياحي لهم إلى التسوق.أما السياح القادمين من الدول الأمريكية والأوربية فقد اختاروا كوريا للتمتع بزيارة الآثار التاريخية والثقافية.وقالت بلدية العاصمة سيول إنها ستبذل جهودا لجذب 13.5 مليون سائح خلال هذا العام.