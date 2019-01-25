الرئيس مون يعين مفوضا للجنة الانتخابات الوطنية دون جلسة استماع برلمانية

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الخميس بتعيين مساعده السابق "تشو هيه جو" كمفوض للجنة الانتخابات الوطنية بعد 43 يوما من ترشيحه.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين مرشح لمفوض لجنة الانتخابات الوطنية، وهو منصب على المستوى الوزاري، دون انعقاد جلسة استماع برلمانية.وكان الرئيس "مون" قد قدم طلبا للبرلمان للموافقة علي تعيينه في شهر ديسمبر من العام الماضي، لكن البرلمان لم يعقد جلسة استماع حتى بعد الموعد النهائي الذي ينص عليه القانون.وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الرئيس "مون" أجرى هذا التعيين دون جسلة استماع برلمانية من أجل الالتزام بالإجراءات القانونية وتقليل الفراغ في عملية مراقبة الانتخابات.وكان "تشو" قد عمل في المعسكر الانتخابي للرئيس "مون جيه إين" خلال حملته الانتخابية للرئاسة.وأعرب حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير عن معارضتهما لتعيين عضو سابق في معسكر الانتخابات للرئيس "مون" كمفوض لهيئة مراقبة الانتخابات، وقررا مقاطعة جميع أعمال البرلمان.