انخفاض حجم مبيعات السجائر في كوريا بـ1.5% العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية والاستراتيجية اليوم الجمعة، بلغ حجم مبيعات السجائر في كوريا الجنوبية 3.47 مليار علبة في العام الماضي، بانخفاض 1.5% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن حجم مبيعات السجائر قد شهد انخفاضا بنسبة 20.4% العام الماضي مقارنة بعام 2014 الذي تم فيه رفع سعر السجائر، وهو ما يدل على أن السياسات التي انتهجتها الحكومة بهدف تخفيض نسبة التدخين قد حققت نتائج ملموسة.كما أشار التقرير إلى أن حجم مبيعات السجائر العادية في العام الماضي قد بلغ 3.14 مليار علبة، بانخفاض نسبته 8.9%، فيما بلغ حجم مبيعات السجائر الإلكترونية بدون دخان 330 مليون علبة، مسجلا بذلك زيادة مستمرة، لتحل محل السجائر العادية.