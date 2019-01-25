ترامب يهاجم الأخبار الوهمية المتعلقة بسياسته تجاه كوريا الشمالية

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هاجم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وسائل الإعلام بشأن تغطيتها لسياسته تجاه كوريا الشمالية.وقال "ترامب" في تغريدة نشرها في حسابه على موقع تويتر إن وسائل الإعلام الكاذبة تحب أن تقول إنه لم يحدث سوى القليل في قمته الأولى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وهذا خطأ.وأشار "ترامب" إلى أنه بعد 40 عاما من عدم فعل شىء مع كوريا الشمالية تم بناء علاقات معها خلال فترة 15 شهرا فقط، وتم إعادة رهائن ورفات جنود أمريكيين إلى الوطن، والأكثر أهمية أن كوريا الشمالية لم تقم بإجراء تجارب نووية إضافية أو إطلاق صواريخ.وقال إن هذا هو أكثر من أي شيء تم إنجازه مع كوريا الشمالية، وأن وسائل الإعلام الكاذبة تعرف ذلك، لكنها لا تتحدث عن تلك الإنجازات.وأعرب "ترامب" عن تطلعه للقاء جيد آخر سيتم عقده قريبا، مشيرا إلى أن ذلك اللقاء يتمتع بإمكانات كبيرة.وجاءت تغريدة "ترامب" بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الخميس أن الزعيم "كيم جونغ أون" قد أعرب عن رضائه عن نتائج الزيارة التي قام بها "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية مؤخرا لواشنطن.