سيول وبغداد تبحثان سبل تنمية العلاقات بينهما

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اجتمعت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" أمس الخميس مع نظيرها العراقي "محمد علي الحكيم" على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا، حيث بحثت معه القضايا المتعلقة بسبل تنمية العلاقات بين سيول وبغداد.وأعربت الوزيرة الكورية "كانغ" عن أملها في تعزيز العلاقات الثنائية بمناسبة زيارة وفد كوري للعراق خلال الأسبوع القادم لتقديم تهنئة بمناسبة انطلاق حكومة جديدة في العراق، وذكرى مرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تخطط لإرسال وفد خاص للعراق خلال الفترة من الثامن والعشرين وحتى الثلاثين من يناير الجاري، وسيرأس الوفدَ الكوري مستشارُ الرئيس الخاص بشؤون العراق "هان بيونغ دو".ومن جانبه، رحب الوزير العراقي "محمد الحكيم" بزيارة الوفد الكوري لبلاده، معربا عن أمله في تنمية التبادلات والتعاون بين سيول وبغداد بمناسبة الذكرى الثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.كما أعرب عن أمله في تنمية التعاون مع كوريا الجنوبية في مجالات التقنيات الحديثة والتعليم والصحة.وطالبت الوزيرة "كانغ" الجانب العراقي بتقديم الدعم لمشاركة الشركات الكورية في مشروعات إعادة الإعمار التي تنفذها الحكومة العراقية الجديدة.وطالبت أيضا بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام الدائم فيها.