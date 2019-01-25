24.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية وروسيا العام الماضي

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طبقا لتقرير صادر عن السفارة الكورية الجنوبية لدى موسكو أمس الخميس، بلغ حجم التبادل التجاري بين كوريا الجنوبية وروسيا 24.8 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 31% مقارنة بالعام الأسبق.وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد شهد انخفاضا مستمرا منذ عام 2014 الذي بلغ فيه 25.8 مليار دولار، نتيجة للعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا وانخفاض أسعار النفط.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية إلى روسيا بلغ 7.3 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 6% مقارنة بالعام الأسبق، فيما بلغ ححم الواردات منها 17.5 مليار دولار، بزيادة 45%.ومن بين المنتجات الكورية الرئيسية التي تم تصديرها لروسيا السيارات ومستحضرات التجميل، أما المنتجات الرئيسة التي استوردتها كوريا من روسيا فهي النفط الخام ومادة النافتا والغاز الطبيعي.