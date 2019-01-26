تجربة الأمطار الصناعية لحل أزمة الغبار الناعم

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قررت كوريا الجنوبية تجربة تقنية الأمطار الصناعية، قبالة سواحلها الغربية، لتقييم درجة كفاءتها في تخفيف أزمة الغبار الناعم.وقد قامت إدارة الأرص الجوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بنشر يوديد الفضة فوق البحر الغربي، على بعد حوالي 120 كم من "كونسان" في مقاطعة "تشولا" الشمالية، لمدة ساعة تقريبًا صباح أمس الجمعة.ولم يتم رصد أي أمطار أو ثلوج في المناطق التي يُتوقع أن تؤدي المواد الكيميائية فيها إلى إسقاط الأمطار، ولم يتم ملاحظة إلا رذاذ خفيف بالقرب من منطقة "يونغ كوانغ" في مقاطعة "تشولا" الجنوبية.ومن أجل تحقيق حل جوهري لأزمة الغبار الناعم من خلال المطر، فيجب حدوث أمطار غزيرة لمدة ساعتين على الأقل.وسيتم الإعلان عن النتيجة الأولية للتجربة يوم الاثنين المقبل، مع الكشف عن النتيجة النهائية بعد شهر من ذلك.