وزير الخارجية الياباني يدعو إلى الحوار بشأن قضية العمل القسري

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كرر وزير الخارجية الياباني "تارو كونو" طلب طوكيو بأن تقبل سيول إجراء محادثات بشأن حكم المحكمة العليا الكورية في قضايا العمل القسري.وفي حديثه في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، قال "كونو" إن تلك الأحكام أصبحت مصدرًا للنزاع بين البلدين، وأعرب عن اعتقاده أن سيول ستقبل الدعوة لإجراء المحادثات، على أساس معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات بين البلدين.وقد جاء ذلك الطلب خلال اجتماع "كونو" مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا"، التي لم تجب تلك الدعوة.وفيما يتعلق بإعلان الجيش الكوري الجنوبي أن طائرات عسكرية يابانية حلَّقت على ارتفاعات منخفضة بالقرب من السفن الحربية الكورية، نفى "كونو" ذلك وقال إن هذه الأمور الفنية سوف تتعامل معها وزارة الدفاع اليابانية.