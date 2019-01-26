الرئيس يقيم مرور عشرين شهرًا على توليه منصبه

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قال الرئيس "مون جيه إين" إن حكومته لم تتوقف قط عن العيش بروح الوقفات الاحتجاجية على ضوء الشموع، التي أطاحت بالرئيسة السابقة "بارك كون هيه".أدلى "مون" بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان الإقليمية للحزب الديمقراطي الحاكم التي ليس لديها تمثيل برلماني، وذلك بمناسبة مرور 20 شهرًا على توليه لمنصبه.وقال الرئيس إن حكومته تعمل بجد من أجل الشعب، وأضاف أنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق رغبات احتجاجات الشموع في الحياة السياسية، وخلق الدولة التي تستحق أن يعاش فيها.وشكر رؤساء اللجان الإقليمية على دعمهم للحكومة والحزب، بالإضافة إلى خدماتهم التي يقدمونها إلى مناطقهم.