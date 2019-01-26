كوريا تخسر أمام قطر في ربع نهائي كأس آسيا

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خرجت كوريا الجنوبية من منافسات كأس آسيا لكرة القدم في الدور ربع النهائي بعدما خسرت مباراتها التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أمام قطر، أمس الجمعة.وفاز المنتخب القطري الذي يحتل المركز الـ93 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على منتخب كوريا الجنوبية الملقب بـ"محاربي التيغوك" والمصنف في المركز الـ53 عالميا، بهدف سجله لاعبه "عبد العزيز حاتم" في الدقيقة 78 من المبارة.ولم يتمكن المنتخب الكوري بقيادة المدرب "باولو بينتو" من إحراز أي أهداف، رغم أن ركلة حرة من قبل اللاعب "كيم جين سو" ضربت القائم وارتدت إلى الملعب.وكانت هذه أول خسارة لمنتخب كوريا الجنوبية في كأس آسيا لهذا العام، كما كانت الأولى أيضا منذ أن تولى "بنتو" قيادة المنتخب الوطني في شهر أغسطس الماضي.