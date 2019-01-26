بيونغ يانغ تدين مجددا التدخل الخارجي في مشروعات الكوريتين

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شددت كوريا الشمالية مجددا على أنه لا ينبغي على الكوريتين أن تبديا اهتماما بآراء الآخرين عند تنفيذ المشروعات المشتركة بينهما.جاء ذلك في الوقت الذي امتنعت فيه حكومة سيول عن اتخاذ قرار بشأن طلب من مجموعة من رجال الأعمال الكوريين الجنوبيين لزيارة مجمع كيسونغ الصناعي في كوريا الشمالية لتفقد منشآتهم هناك.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية اليوم السبت، إنه يجب تنفيذ المشروعات بين الكوريتين بحيث يتم إعطاء الأولوية لمطالب ومصالح الشعب في الكوريتين، وليس لمطالب ومصالح الدول الأخرى.وأضافت الصحيفة أن ما يسمى بـ"التنسيق بشأن السياسات الكورية الشمالية" الذي أصرت عليه بعض الدول الأخرى يهدف إلى إعاقة سيول من تحسين العلاقات مع بيونغ يانغ.وقال التقرير إنه لا ينبغي لأي قوة أخرى أن تتدخل في المشروعات بين الكوريتين، كما حذر من أن التعاون مع القوى الأجنبية يشكل عقبة أمام تحقيق السلام والازدهار وتوحيد الكوريتين.