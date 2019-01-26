زيادة هائلة في عدد السياح اليابانيين في كوريا خلال 2018

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ارتفع عدد السياح اليابانيين إلى كوريا الجنوبية بأسرع معدل منذ تسع سنوات في العام الماضي 2018، رغم استمرار الصراعات حول القضايا التاريخية بين حكومتيْ البلدين.ووفقا لتقرير تضمن بيانات في هذا الشأن أصدرته هيئة الإحصاءات الكورية، زار كوريا الجنوبية في العام الماضي أكثر من 2,9 مليون من اليابانيين، بزيادة نسبتها 28,1% مقارنة بعام 2017. وتعد هذه أكبر زيادة سنوية منذ الزيادة التي تم تسجيلها في عام 2009 والتي بلغت وقتها 28,7%.وأشار التقرير إلى أنه في نفس الوقت تباطأ الارتفاع في عدد الكوريين الجنوبيين الذين زاروا اليابان خلال العام الماضي.ووفقًا لبيانات منظمة السياحة الوطنية اليابانية، زار اليابان في عام 2018 أكثر من 7,5 مليون كوري جنوبي، بزيادة نسبتها 5,6% مقارنة بالعام الأسبق. وتعد هذه الزيادة هي الأقل منذ الإعلان عن النمو السلبي في عدد السياح الكوريين في اليابان في أعقاب الزلزال والتسونامي الذي حدث هناك في عام 2011.ومع ذلك، يعتبر المستوى الذي تحقق في العام الماضي هو الأعلى منذ أن بدأت اليابان في إصدار البيانات ذات الصلة في عام 2003.