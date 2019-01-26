مفوضية حقوق الإنسان تفحص أوضاع محطات توليد الطاقة بالفحم

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من المقرر أن تنظر المفوضية الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في أوضاع حقوق الإنسان للعاملين في محطات توليد الطاقة بالفحم في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب وفاة عامل شاب بدوام جزئي في محطة "تيه آن" للطاقة الحرارية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت مفوضية حقوق الإنسان اليوم السبت إن اجتماع لجنتها الدائمة خلال الأسبوع الماضي قرر تضمين قضية محطة توليد الكهرباء بالفحم في مشروع التفتيش على حقوق الإنسان الخاص بها لعام 2019. وبالنسبة لهذا المشروع، بحثت اللجنة في البداية مسألة إجراء دراسة للحالات التي وقعت في الخارج ذات الصلة بالإدارة والتي تتمحور حول حقوق الإنسان وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﺮرت ﻓﻲ النهاية وﺿﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ باﻠﻔﺤﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ.وسوف تختار المفوضية وكالات متخصصة لإجراء دراسات استقصائية وتحديد نطاق التفتيش وأهدافه.وقد تم اختيار ست حالات أخرى لهذا العام، بحيث يبحث مسؤولو المفوضية أيضاً أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالشباب الفقراء والنساء الهاربات الكوريات الشماليات والتمييز العنصري وجرائم الكراهية.